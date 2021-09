Clermont Foot 63 : coup d'état en Guinée, l'attaquant Mohamed Bayo devrait rentrer mardi

La situation semble plus calme en Guinée après le coup d'état qui a renversé ce dimanche le président Alpha Condré. A Conakry, la capitale, les joueurs de la sélection nationale de football sont réunis à l'hôtel Sheraton.

De nombreux joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2 sont bloqués : Florentin Pogba (FC Sochaux), Saïdou Sow (AS Saint-Etienne), Abdoulaye Sylla (FC Nantes), Issiaga Sylla (Toulouse FC), Ibrahima Conté (Chamois Niortais) et Mohamed Bayo (Clermont Foot 63). Comme ses coéquipiers, l'attaquant clermontois attend de pouvoir quitter le pays pour rentrer en France. Les clubs s'organisent pour rapatrier leurs joueurs. Sept clubs sont en train de prendre des dispositions communes pour permettre à leurs neuf joueurs de quitter le pays.

En avion privé

Mohamed Bayo et ses partenaires guinéens sont en sécurité à l'hôtel, à l'autre bout de la péninsule de Conakry, loin du quartier de Kaloum où se trouve le palais présidentiel, théâtre des affrontements ces derniers heures. Dimanche, les militaires qui ont pris le pouvoir ont annoncé la réouverture de l'aéroport.

Les clubs concernés vont donc affréter un avion privé qui devrait se poser ce mardi à Conakry. Et ramener les joueurs à Paris. Le Clermont Foot 63 reste en contact régulier avec son attaquant, et espère bien pouvoir l'aligner samedi prochain au Parc des Princes contre le Paris-Saint-Germain.