Clermont Métropole : alerte à l'escroquerie autour de l'inventaire des bacs de collecte des déchets

Clermont Auvergne Métropole a confié la réalisation de l’inventaire des bacs de collecte de déchets à lasociétéSulo France. Les agents sont identifiables par leur tenue avec le logo Sulo et ils interviennent sans contrepartie financière. Suite à une escroquerie, la Métropole invite les usagers à être vigilants.

Les "vrais" agents procèdent au recensement des bacs de collecte jusqu’à mi-septembre. Cette opération, qui consiste à actualiser la base de données et à poser un dispositif électronique d’identification sur les bacs, ne nécessite pas de pénétrer à l’intérieur des maisons ou des appartements.

Plus de 60 % des bacs jaunes et noirs des communes régies sont déjà équipés. Pour les prochaines zones, les agents passeront en porte-à-porte et équiperont les bacs s'ils trouvent les usagers à leur domicile. En cas d'absence, ils laisseront un avis de passage invitant à contacter la société Sulo pour convenir d’un rendez-vous ou pour laisser les bacs à disposition devant le domicile le jour indiqué.

Dates des prochains inventaires :

Aubière, Beaumont, Romagnat et Ceyrat : inventaire en cours jusqu’au 30 juillet 2021

Royat, Chamalières, Durtol, Nohanent, Blanzat, Châteaugay, Cébazat, Gerzat : inventaire du 17 août au 17 septembre 2021

Un inventaire des bacs, pour quoi faire ?

L’inventaire des bacs de collecte a pour objectif de mettre à jour la base de données et d’équiper chaque bac d’un dispositif électronique d’identification. Cet équipement permettra d’enregistrer en temps réel des informations sur les tournées de collecte et ainsi d’optimiser le service.

Il pourra à distance signaler des besoins d’intervention sur les bacs tels que la maintenance ou l’ajustement du volume des bacs. Ses fonctions rendront également possible le suivi des collectes en répertoriant le passage et le nombre de bacs collectés afin d’améliorer les circuits de ramassage et de mieux renseigner les usagers.