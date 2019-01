Clermont rend hommage à Michel Renaud et aux victimes de Charlie Hebdo

Clermont-Ferrand, France

Le mur d'expression a été conservé par la ville de Clermont et exposé dans le gymnase du collège-lycée Blaise Pascal. Un mur de dessins et de messages réalisé par les clermontois dans les jours suivant l'attentat, où les multiples "Je suis Charlie" côtoient des messages plus personnels. Les élèves présents à cette cérémonie d'hommage sont tous passés devant ces messages, le temps de les lire.

Les élèves de Blaise Pascal devant le mur d'expression © Radio France - Emmanuel Moreau

Pour le reste, cette cérémonie a été assez classique: discours des officiels (Olivier Bianchi, le maire de Clermont, et Anne-Gaëlle Baudoin-Clerc, la préfète du Puy-de-Dôme), minute de silence, marseillaise chantée par les collégiens de Charles Baudelaire, texte lu par des élèves du collège Roger Quillot.

Un livre d'or qui fait le tour des collèges

Elle est devenue plus émouvante lorsqu'une enseignante de Blaise Pascal est montée sur l'estrade avec Vassilissa, la fille de Michel Renaud, scolarisée en 3eme à Blaise Pascal. L'enseignante a lu un texte de Gala Renaud, l'épouse de Michel Renaud, tirant quelques larmes à Vassilissa. Face à elle se tenait Gérard Gaillard, qui était lui aussi présent dans les locaux de Charlie Hebdo mais qui a miraculeusement échappé aux balles. Une fois la cérémonie terminée, l'adolescente a pu retrouver les bras réconfortants de ses camarades de classe.

Gérard Gaillard, rescapé de l'attentat © Radio France - Emmanuel Moreau

Cette cérémonie a été aussi l'occasion du passage de témoin entre Roger Quillot et Blaise Pascal. Les élèves des deux établissements se sont transmis un livre d'or. Il recueille le témoignage des collégiens et va circuler dans tous les collèges clermontois; la ville de Clermont tient à ce que la mémoire de cet attentat soit préservée par les jeunes citoyens de demain.