Cléry-Saint-André : une voiture fauche une dizaine de piétons devant la mairie

Vingt engins et soixante-dix pompiers sont déployés depuis le début de l'après-midi à Cléry-Saint-André. Ce samedi 10 juin, un conducteur a perdu le contrôle de son véhicule devant la mairie. L'homme aurait eu un moment d'inattention en apercevant un cortège en train de rentrer dans la mairie. Il s'agissait d'un mariage, avec plus d'une cinquantaine d'invités. D'après les premiers éléments dont nous disposons, l'homme n'aurait pas eu le temps de redresser sa course. Il aurait percuté les poteaux de protection de la mairie, avant de faucher des invités présents en la fin du cortège.

D'après la préfecture du Loiret, le bilan provisoire fait état de huit blessés. Trois d'entre eux sont urgence absolue. Un hélicoptère est arrivé sur place en milieu d'après-midi. Dans la salle communale de Cléry-Saint-André, une cellule d'urgence médico-psychologique est déployée pour accompagner les témoins de l'accident. Le conducteur a été placé en garde à vue. A priori, il n'était pas alcoolisé. Les secours sont toujours sur place, une déviation empêche l'accès au centre-ville de Cléry-Saint-André.