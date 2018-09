Hauts-de-Seine, France

17.000 euros (500 euros par prière de rue)d'amende à verser conjointement par l'U A M C, l'union des associations musulmanes de Clichy-la-Garenne et par son président Mohand Kazed pour avoir organisé des prières de rues pour protester après leur expulsion du centre-ville. Décision du tribunal correctionnel de Nanterre mardi. Il y a eu 34 prières au total tous les vendredis pendant huit mois jusqu'à ce que les élus manifestent, eux aussi, écharpe tricolore en bandoulière face aux musulmans. C'était le 10 novembre 2017, date à partir de laquelle plus aucun rassemblement n'avait eu lieu. Le tribunal a donc donné raison à la mairie de Clichy-la-Garenne et à son maire. Les prières n'avaient pas été déclarées en préfecture. L'avocat de la défense n'aura donc pas été entendu quand il a tenté de se référer à la loi de 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat pour argumenter que ces rassemblements cultuels n'avaient pas à être déclarés. Quant au maire, Rémi Muzeau, il obtient également 5.000 euros de dommages et intérêt. Il avait été malmené et traité de fasciste. 5.000 euros qu'il a décidé de redistribuer aux autres associations musulmanes de sa ville.