Un homme, gérant de bar-tabac, et sa famille ont été séquestrés et violentés dans leur maison de Clichy-sous-Bois, lundi soir. Le père de famille a même été torturé. Les malfaiteurs ont accédé au contenu de la caisse de son établissement.

Clichy-sous-Bois, France

Le calvaire aura duré trois heures. Ce lundi soir, l'épouse du gérant d'un bar-tabac de Villemomble, en Seine-Saint-Denis, se trouve chez elle, dans un pavillon de Clichy-sous-Bois, la ville voisine, en compagnie de sa soeur et de son bébé, âgé de deux ans et demi. Cinq à six malfaiteurs, cagoulés, pénètrent alors dans le domicile munis d'armes à feu et de gaz lacrymogènes. Frappées, aspergées de gaz lacrymogène, les deux femmes sont ligotées et ballonnées dans le sous-sol du pavillon.

Le père de famille torturé

Au retour du père de famille, la violence monte d'un cran : l'homme est frappé, gazé, ligoté et torturé. Les malfaiteurs lui aspergent le visage à l'eau bouillante. Grièvement blessé, il est brûlé au second degré. Ils lui écrasent également les doigts au moyen de pinces afin d'obtenir les clefs de son bar-tabac et les codes de la caisse. L'homme finit par céder.

Une partie des malfaiteurs se rend alors dans le commerce, dans la ville voisine, et dérobe au moins 30 000 euros. Selon une source proche de l'enquête, le préjudice n'est pas encore estimé précisément et pourrait être plus élevé.

Une enquête pour "actes de torture et de barbarie en bande organisée"

De retour au domicile des victimes, ils dérobent enfin le véhicule familial pour prendre la fuite. Les malfaiteurs sont toujours recherchés. La police judiciaire de Seine-Saint-Denis est en charge de l'enquête ouverte pour "extorsion, vol sous la menace d’armes à feu, séquestration, et actes de torture et de barbarie en bande organisée".