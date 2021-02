Climat : l'Etat condamné à verser un euro symbolique à quatre associations dans "L'Affaire du siècle"

L'Etat a été condamné mercredi 3 février à verser un euro symbolique à quatre associations pour préjudice moral dans le cadre de "L'Affaire du siècle". Plusieurs ONG et associations avaient déposé un recours contre l'Etat pour inaction climatique.

L'Etat a été condamné par le tribunal administratif de Paris mercredi 3 février à verser un euro symbolique à quatre associations en réparation de leur préjudice moral dans le cadre de "L'Affaire du siècle", a appris franceinfo. En mars 2019, quatre ONG (Notre Affaire à tous, Greenpeace France, la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme et Oxfam France) avaient déposé un recours, accusant l'Etat de "carence fautive" par son "action défaillante" pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Pour le collectif "L'Affaire du siècle", c'est "une première victoire historique pour le climat et une avancée majeure du droit français". Dans un communiqué, le collectif estime aussi que "ce jugement marque une victoire de la vérité".

La réparation d'un euro symbolique était celle réclamée par les différentes associations qui ont porté le recours car leur objectif était de "faire reconnaître la responsabilité de l'Etat", a expliqué lors de la première audience le 14 janvier Cécilia Rinaudo, coordinatrice de Notre Affaire à tous. En revanche, le préjudice écologique réclamé par les associations n'a pas été reconnu par le tribunal. Celui-ci laisse d'ailleurs deux mois au gouvernement avant de se prononcer sur l'injonction à agir qu'avaient réclamé les associations.

La pétition la plus signée de l'histoire en France

Les différentes associations qui ont attaqué l'Etat souhaitaient pointer du doigt plusieurs points : des objectifs carbone dépassés, des manquements en termes de rénovation énergétique des bâtiments, le manque de développement des énergies renouvelables... Elles jugent que tout cela a un impact direct sur la vie quotidienne des Français.

à lire aussi Climat : une pétition record pour que l'Etat agisse

En décembre 2018, la pétition lancée par ces ONG avait recueilli plus de deux millions de signatures, devenant ainsi la pétition la plus suivie de toute l'histoire en France.