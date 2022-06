Après la plainte visant la clinique Korian L'Ossau à Gan, des personnels témoignent de maltraitance

La parole se libère peu à peu après que l'avocate Me Sarah Saldmann a annoncé un dépôt de plaintes pour des faits de maltraitance. Deux des trente plaintes visent la clinique L'Ossau à Gan, qui appartient au groupe Korian. Il s'agit de Michel et Geneviève. Leur mère est décédée en juin 2020 après avoir séjourné à plusieurs reprises dans cet établissement qui est un centre de convalescence. Ils déposent plainte pour que "les négligences et les maltraitances ne se reproduisent plus". Par ailleurs, deux soignantes qui ont travaillé dans la clinique L'Ossau ont tenu à raconter ce qu'elles avaient vu régulièrement, tout en se sentant très impuissantes pour pouvoir faire avancer les choses.

Elle avait des bleus, des escarres - Michel, plaignant

Michel vit à Pau. Il considère qu'il y a eu des négligences voire de la maltraitance. Il a perdu sa maman en juin 2020, Lucette avait 91 ans. Elle avait passé un peu de temps à la clinique L'Ossau après avoir été opérée du col du fémur : "C'est cruel de la part d'un fils de dire ça, mais c'était devenu un légume. [...] Vu l'état de ma mère, je suis persuadé qu'au niveau de l'hygiène ça ne devait pas être top. Ce qui m'a beaucoup marqué c'est qu'elle avait des bleus, des escarres." Michel lui avait demandé si elle avait été battue, "elle a baissé les yeux, confie-t-il. J'ai promis à ma mère que je laverais son honneur."

Michel, dont la mère avait été prise en charge à la clinique L'Ossau à Gan Copier

Même constat chez des salariés de la clinique Korian à Gan

Ce sont des témoignages de tristesse, d'écœurement et sans doute de colère. Certains anciens salariés ont bien voulu témoigner mais anonymement, par peur des pressions et des conséquences. Il s'agit de deux soignantes qui ont travaillé dans cet établissement qui compte 80 résidents. Toutes les deux disent qu'elles ont déjà "fait remonter ces problèmes à la direction", mais sans obtenir de réponse.

"On fait ce qu'on peut, malheureusement, explique l'une d'elle. 80 résidents, c'est beaucoup. La nuit, vous avez une infirmière, deux aides-soignantes pour ces 80 résidents. Elles font 80 piluliers, ce n'est pas du travail infirmier. [...] Quand on arrive dans le service, on voit des résidents qui sont dans leur pipi et ça date de plusieurs heures. Les patients le disent. Certains disent qu'ils n'ont vu personne depuis le matin alors qu'ils ont sonné." Cette ex-salariée assure que lorsqu'elle parlait de qualité des soins et de sécurité des soins à la direction, elle n'était pas entendue.

Santé vs Rentabilité ?

Un ancien salarié de la clinique L'Ossau à Gan Copier

Une autre soignante qui a travaillé aussi à la clinique L'Ossau relate certains faits : "[...] Des draps trempés, c'est de la maltraitance. Des personnes ne sont pas couchées, elles attendent alors qu'elles sont fatiguées et elles peuvent avoir 97 ans. Elles prennent des risques de chute, et ça arrive qu'on les retrouve par terre." Les soins infirmiers posent aussi question, "des gens ont des plaies qui s'écoulent, il y a des risques d'infection, on le signale et on nous dit que l'infirmière est passée le matin." Cette soignante conclut en murmurant : "Je pense que je suis aussi en souffrance."

Le groupe Korian que nous avons tenté de joindre de nouveau en cette fin de semaine, déclare que les "équipes sont très affectées par l'annonce d'un dépôt de plainte". La direction ajoute que les plaignants peuvent joindre à tout moment "le service famille Korian" qui les mettra en contact avec l'avocat pour discuter en fonction des demandes.