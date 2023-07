Clinique mutualiste de Grenoble : les avocats de l'ex-PDG Bernard Bensaïd contre-attaquent

Nouvel épisode dans le feuilleton de la clinique mutualiste de Grenoble . Les avocats de l'ancien dirigeant, Bernard Bensaïd, PDG du groupe Avec, annoncent dans un communiqué ce mardi 25 juillet qu'ils contestent les poursuites contre leur client. Ils ont déposé une requête en nullité auprès de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Grenoble. Pour rappel, Bernard Bensaïd a été mis en examen le 11 janvier dernier pour "prise illégale d'intérêts" et "détournement de fonds publics", après des transferts de fonds importants (plus de 6,5 millions d'euros) entre le GHM et le groupe Avec.

Dans leur communiqué, les avocats de Bernard Bensaïd dénoncent des "méthodes procédurales hautement contestables". Ils estiment d'abord que le PDG du groupe Avec, Bernard Bensaïd, ne peut pas être poursuivi pour "prise illégale d'intérêts", car cela s'applique aux personnes investies d'une mission de service public. "Ce n'est pas son cas" même si l'établissement grenoblois est un groupe mutualiste, estime Maître Julia Minkowski, l'une des avocates parisiennes de Bernard Bensaïd.

"Une logique d'agitation politico-syndicale"

Ils contestent aussi le détournement de fonds publics : certes les recettes du GHM proviennent en grande partie de l'assurance maladie, mais une fois facturées, ce sont des fonds privés. Dans le cas contraire, "cela reviendrait à prétendre que les fonds perçus par tout praticien de santé en rémunération de soins pratiqués, et notamment médecins ou pharmaciens, de la part des autorités de santé seraient des fonds publics et feraient d'eux des chargés de mission de service public. Chacun mesurera les conséquences de cette affirmation", écrivent les avocats dans leur communiqué.

"Sauf qu'ils oublient de dire que le GHM reçoit aussi des financements publics de l'agence régionale de Santé, 14 millions d'euros en 2022", rappelle l'avocate grenobloise des syndicats du GHM, maître Germain-Phion, pas vraiment inquiète par cette requête en nullité.

Nouvel épisode le 2 août prochain

Enfin, les avocats de Bernard Bensaïd réclament la fin du placement sous administration provisoire de la clinique. Selon eux, cela mène depuis 2 mois à des dépenses considérables, notamment 650.000 euros par an pour payer un "manager de transition". Le chiffre est contesté par Laure Germain-Phion, qui avance la somme de 10.000 euros par mois pour les deux administrateurs provisoires. "En tout état de cause, les administrateurs provisoires, eux, font le job ce qui rassure tout le monde et notamment les médecins de la clinique mutualiste", rétorque maître Germain-Phion.

Ce volet de la requête sera étudié le 2 août prochain par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble