Clip à Mistral : le rappeur grenoblois de 16 ans mis en examen et placé en foyer

Après plus de 24 heures de garde à vue, Corbak Hood, le rappeur du clip Chicagre, a été mis en examen ce jeudi pour complicité de trafic de stupéfiants et usage de stupéfiants. Il a été entendu comme témoin assisté pour provocation à l'usage illicite ou au trafic de stupéfiant, et placé en foyer.

Le rappeur qui se fait appeler Corbak Hood a réaffirmé durant sa garde à vue que les images tournées dans le quartier Mistral et montrant des dealers, cagoulés et armés, écoulant en plein jour, près d'une aire de jeux pour enfants, leur marchandise n'était qu'une mise en scène pour son clip, intitulé : "Chicagre". (contraction de Chicago et Grenoble). il a redit que les armes et la drogue étaient factices.

Consommateur et guetteur

En revanche, ce mineur de 16 ans, sous tutelle du conseil départemental et déscolarisé depuis de nombreux mois, a reconnu consommer régulièrement du cannabis et avoir fait le guetteur pour des dealers du quartier de l'Alma.

Explications incohérentes

Selon le procureur de Grenoble, les explications de l'adolescent restent toutefois "insuffisantes et présentent des incohérences et des contradictions, notamment sur la date à laquelle le clip a été tourné et monté, avec les vidéos qui avaient circulé sur le net le 25 août" déclenchant la colère du ministre de l'Intérieur et une grosse opération de police dans le quartier Mistral le 26 août dernier.

Manipulé par les trafiquants de Mistral

Pour le magistrat, qui a fait de la lutte contre le trafic de stupéfiants un axe majeur de sa politique pénale, le rappeur n'aurait pas pu réaliser son clip sans l'accord ni l'aide des trafiquants de Mistral. Et il conclut : "cette vidéo sert d'une manière ou d'un autre leurs intérêts."

Corbak Hood placé en foyer

En attendant le jugement sur le fond, le rappeur a été présenté à un juge pour enfant et mis en examen. Il a été placé dans un foyer et devra accomplir une mesure de réparation.

L'enquête confiée à la PJ de Grenoble se poursuit.