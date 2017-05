Clip de rap de Guénange: les quatre jeunes relaxés en grande partie

2 des 4 jeunes de 19 à 27 ans impliqués dans le clip de rap de Guénange (Moselle) en novembre 2016 ont été entièrement relaxés. 2 écopent de 3 mois de prison avec sursis. La procureure avait pourtant requis des peines sévères notamment pour détention d'arme et attroupement armé.

Quatre jeunes impliqués dans le clip de rap de Guénange tourné en novembre 2016 et qui fait l'apologie du trafic de drogue ont été partiellement relaxés jeudi 11 mai 2017 au tribunal correctionnel de Thionville. Ils étaient poursuivis pour détention d'armes, attroupement armé et le visage dissimulé, et pour le chanteur du clip, pour apologie de terrorisme, dans cette commune devenue une plaque tournante du trafic de drogue en Moselle. Agés entre 19 et 27 ans, 2 sont Thionvillois, un habite de Guénange et le 4e vient d'Orléans. 2 des 4 jeunes ont été condamnés à 3 mois de prison avec sursis, l'un pour détention de cannabis et l'autre pour avoir tenu un coupe-coupe pendant le tournage.La procureure de la République de Thionville avait requis des peines sévères: 30 mois de prison ferme pour 3 d'enter eux, 12 mois pour le 4e. Mais finalement, le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas assez d'éléments pour les condamner sur leur participation au clip.

La procureure- "Ce quartier est épuisé par ces individus qui prennent en otage la population"

Face au président du tribunal, les 4 garçons sont peu bavards. Ont-ils participé à ce clip de rap, où ce qui ressemble à des armes, des sachets de drogue et des billets sont exhibés? L'un des jeunes reconnait avoir tenu en main un coupe-coupe mais rien d'autre. Un autre explique que ce n'est pas lui visage masqué avec un survêtement Lacoste à bandes vertes: "Dans le quartier, dit-il on a tous le même". Le chanteur lui se défend d'apologie de terrorisme quand il lance face caméra "Baise les jumelles comme Ben Laden". "Je parlait de filles", avance-t-il à la barre...."Dans ce clip, répond sévèrement la Procureure, on parle de drogue, d'argent facile de violence. "Ce quartier poursuit-elle, est épuisé par ces individus qui prennent en otage la population". Elle maintient que les armes sont des vraies.

Me Dreuil- "Ils ne doivent pas payer pour tous les problèmes de cette cité"

"Mais en sommes nous certains?" questionne un avocat. Revolvers et fusils à pompe n'ont jamais été retrouvés. La défense dénonce la fragilité des preuves. : "On ne va pas les condamner parce que les enquêteurs ont du flair!" tonne Me Thomas Hellenbrand. Pour l'avocate du chanteur, Me Dreuil, "Ils ne doivent pas payer pour tous les problèmes de cette cité".