Trois voitures de luxe saisies au rappeur marseillais Jul après un tournage de clip non autorisé

Trois véhicules BMW utilisés par des conducteurs présents sur le tournage clandestin d'un clip du rappeur marseillais Jul, le 12 février en Lorraine, ont été saisis, a indiqué le parquet de Nancy ce mardi 21 février. 500 personnes s'étaient rassemblées dans la ville de Toul, pour des scènes de rodéos urbains "mettant en danger les spectateurs" selon le maire de la commune lorraine. Quatre personnes ont été placées en garde à vue puis relâchées.

Le procureur de la République adjoint, Stéphane Javet, précise que les voitures ont été remises à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc). "Appel a été interjeté de cette décision et ce contentieux sera jugé dans les prochaines semaines par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy", a-t-il ajouté.

Pour le clip de "C'est pas la mairie"

Le dimanche 12 février, pour mettre en ligne la vidéo de "C'est pas la mairie", l'un des morceaux de son dernier album, Cœur blanc, Jul, accompagné du rappeur KVRA a organisé un tournage clandestin en Lorraine.