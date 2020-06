Clisson : des jeunes soupçonnés d'avoir semé la pagaille pendant des mois dans plusieurs locaux de la ville

Alors qu'ils faisaient l'objet d'une enquête pour trafic de stupéfiants à Clisson et Gétigné, en Loire-Atlantique, les gendarmes ont découvert que ces plusieurs jeunes avaient semé la pagaille entre décembre 2019 et avril 2020 dans plusieurs lieux, et notamment une école maternelle.