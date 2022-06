Avec la chaleur étouffante liée à la canicule, les secours ont géré plus de 800 malaises sur le site du Hellfest à Clisson depuis vendredi. C'est le premier bilan de la préfecture dans un décompte effectué ce samedi soir à 19h.

Clisson : plus de 800 malaises au Hellfest depuis le début du festival

Premier décompte officiel des interventions des secours au Hellfest à Clisson : plus de 800 malaises. C'est le bilan communiqué par la préfecture de Loire-Atlantique, ce samedi à 19h. Un chiffre impressionnant à mettre en lien avec les températures records enregistrées dans le département ce week-end pour la vague de canicule précoce. À cela s'ajoute "17 évacuations du site, liées à des traumatismes ou des problèmes médicaux non liés à la chaleur" par le SAMU.

Dispositif mis en place

Les organisateurs ont pourtant autorisé les bouteilles d'eau sur la zone de concert ainsi que les gourdes. Ils ont également mis en place des murs d'eau et des brumisateurs géants pour rafraîchir les 180.000 festivaliers attendus ce week-end.

La préfecture précise que "les services du SDIS 44, du SAMU 44 et des associations agréées de sécurité civile sont présentes sur place et complètent le dispositif de prise en charge de l'organisateur pour les festivaliers faisant l’objet de malaises avec une salle dédiée pour rafraîchir les personnes les plus touchées."