Vendredi 25 juin, un groupe d'adolescents nantais s'est rendu à Clisson pour cambrioler le pôle santé. Après deux tentatives infructueuses, plusieurs jeunes ont réussi à voler des portefeuilles et la caisse dans le cabinet de radiologie. Une brigade de gendarmerie les a interpellés peu après.

Clisson : un groupe d'adolescents cambriole un cabinet de radiologie et repart avec la caisse

Le pôle de santé de la ville de Clisson a été "visité", ce vendredi 25 juin. Un groupe d'adolescents âgés de 13 à 17 ans s'est rendu en train, depuis Nantes, jusqu'à Clisson pour cambrioler le pôle santé. Après avoir volé deux portefeuilles et le tiroir caisse du cabinet de radiologie, le petit groupe a été interpellé "en flagrance" par les gendarmes de la commune.

Un adolescent de 13 ans dans le groupe

Au moment de leur interpellation, ils ont sur eux des gants et un pied de biche. Avant ça, les jeunes adolescents se sont d'abord introduits dans les cabinets dentaire et d'ostéopathe mais sans rien dérober, et quittant les lieux après avoir été questionnés par le personnel présent. Les gendarmes précisent que "cette équipe structurée est constituée d'un spécialiste des vols dans ce type de lieux".

Le jeune adolescent de 13 ans reçoit un rappel à la loi. Deux autres jeunes de 17 ans sont "soumis à des mesures de réparation". Celui considéré comme le leader du groupe, 17 ans lui aussi, a été placé dans un foyer sur décision du procureur de la République.