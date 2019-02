Cloches de Saint-Chartres trop bruyantes : l'habitant qui a assigné le village en justice s'explique

L'affaire a fait grand bruit. Lundi dernier, on vous parlait de Saint-Chartres, petit village du nord de la Vienne, assigné en justice par un habitant parce que les cloches sonnent trop fort. Le maire et plusieurs habitants ont fait part de leur agacement et incompréhension comme Nicole : "Le clocher n'est pas là depuis hier, tout le monde s'y fait baptiser, les enfants se marient ici, on a encore la possibilité de faire des enterrement, c'est la vie du village".

Ce dimanche, l'habitant qui a assigné Saint-Chartres en justice s'explique. Pour lui, la population du village a été manipulée : "la municipalité leur fait miroiter que je veux supprimer totalement les sonneries, ce qui n'est pas exacte". Yves demande la suppression de la sonnerie des heures, et que l'on baisse la sonnerie de l'angélus.

S'il estime avoir le bon droit avec lui, grâce à l'avis des experts, il déplore d'avoir été pointé du doigt par une grande partie de la population. Il ajoute aussi qu'il ne pensait pas que cette affaire prendrait une telle ampleur.