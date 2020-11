Au cœur de l'affaire Daval : une famille unie malgré tout

PODCAST - Ce cinquième épisode de notre série, "Au cœur de l'affaire Daval", nous fait découvrir les liens étroits et complexes qui unissent Jonathann Daval et la famille d'Alexia. Une relation qui a perduré au long de l'enquête, du fait du rôle actif joué par les parents dans la quête de la vérité.

Avant le meurtre d'Alexia Daval, un lien fort unissait les parents de la jeune femme et son mari Jonathann. Quand celui-ci avoue avoir tué leur fille, pour Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, c'est l'incrédulité, puis le désarroi. Les rebondissements et les accusations portés contre la famille par le suspect seront d'autant plus difficile à vivre. Mais les parents jouent aussi un rôle-clé pour faire avancer l'enquête.

Episode 5 : une famille unie malgré tout

Une famille dans la tourmente

Isabelle Fouillot qui pose la main sur l'épaule de Jonathann, Jean-Pierre Fouillot qui le soutient physiquement : toutes ces images de la famille d'Alexia Daval avec celui qui est qualifié alors de gendre idéal vont marquer les débuts de l'affaire. Au moment des aveux, on croit que cette proximité va voler en éclat, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Car c'est bien Isabelle Fouillot qui amènera Jonathann à reconnaitre sa responsabilité dans le crime, au cours d'un huis clos dans le cabinet du juge d'instruction où le jeune homme finit en larmes en demandant pardon à sa belle-mère.

Dans ce podcast, Jean-François Fernandez, qui a couvert les événements pour France Bleu, raconte, à l'aide de ses archives sonores et d'interviews inédites, ces déchirements au sein de la famille d'Alexia. Celui qui fut le premier avocat de la famille Daval, Jean-Marc Florand, raconte la relation proche et complexe à la fois qui unit Jonathann et ses beaux-parents.

Un podcast natif porté par Jean-François Fernandez (journaliste) et réalisé par Jean-François Dehecq (technicien du son), musique par Matthieu Rose.