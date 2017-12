L'accident s'est produit peu après 15h30. Une voiture un camion se sont percutés sur la départementale 532 Saint-Nazaire-en-Royans et Hostun. Le passager de la voiture, un jeune homme de 28 ans est décédé. La conductrice est dans un état grave.

Saint-Nazaire-en-Royans, France

Le choc a eu lieu ce mardi après-midi juste à la sortie de la commune de Saint-Nazaire-en-Royans, en direction d'Hostun, dans la Drôme. Peu après 15h30, une voiture et un camion se sont percutés sur la départementale 532.

Dans l'Opel Corsa, un frère et sa sœur de 37 ans, qui rentraient de Grenoble. C'est elle était qui est au volant, et pour une raison inconnue, elle a perdu le contrôle de sa voiture dans les virages, en sortant de Saint Nazaire. Et elle est allée percuter un camion qui arrivait en face, un 38 tonnes, qui sert au transport d'engins de travaux publics.

Le frère est décédé, sa sœur est entre la vie et la mort

Plus d'un vingtaine de pompiers sont intervenus, ils ont dû désincarcérer les deux occupants de la voiture. Le passager, le frère de 28 ans originaire de Grenoble, a été tué dans l'accident. Sa sœur, qui elle habite Romans, est entre la vie et la mort. Elle a été transportée en urgence à l'hôpital de Valence.

Quant au chauffeur du poids lourd, il est indemne, mais extrêmement choqué. Il n'avait pas bu d'alcool ni consommé de drogue.