ETA : le parquet antiterroriste demande le renvoi en correctionnelle de deux "artisans de la paix"

Le parquet national antiterroriste (PNAT) requiert le renvoi de Jean-Noël Etcheverry “Txetx” et Béatrice Molle devant le tribunal correctionnel de Paris pour l’action de Louhossoa, communique ce matin le mouvement qui les soutient "Bake Bidea - les artisans de la paix". L'affaire remonte à 2016 , quand cinq personnes étaient interpellées dans une maison de Louhossoa avec un stock d'armes et de munitions appartenant à l'organisation armée basque ETA.

Dans les heures qui suivait un comité de soutien était organisé, et notamment la LDH expliquait que ces militants étaient en train de neutraliser les armes d'ETA dans le cadre d'une opération de désarmement. Quelques mois plus tard, en 2018, ETA annonçait d'ailleurs sa dissolution . L'instruction a duré six ans jusqu'au début de ce mois de février 2023, tellement longtemps que deux des cinq personnes interpellées sont mortes entretemps : Michel Berhocoirigoin décédé en mars 2021 à l'âge de 69 ans et Michel Bergouignan décédés à 70 ans en mai 2017.

Un non-lieu requis

Toujours selon l'association Bake Bidea, dans sa réquisition, le PNAT requiert aussi un non-lieu à l'encontre de Stéphane Etchegaray, journaliste qui filmait la scène au moment de l'opération de police. En revanche il abandonne le renvoi devant une cour d'assises spéciale et demande que les prévenus soient jugés par le tribunal correctionnel. Pour sa part la défense des accusés a demandé un non-lieu pour l'ensemble de l'affaire. L'enquête avait été ouverte pour "détention d'armes en vue de préparer un attentat", c'est le magistrat instructeur qui doit décider finalement si l'affaire doit être jugée ou non.