L'essentiel en Côte-d'Or : affaire Gregory, procès aux Assises, une session à la région et des lycéens récompensés

Dans l'actualité en Côte-d'or ce jeudi 29 juin, la justice dijonnaise est au four et au moulin. L'affaire Gregory est de retour devant la juge d'instruction, et les Assises se préparent au procès du "Chat noir". Les élus du conseil régional, eux, sont réunis en session pendant deux jours.

AFFAIRE GREGORY

L'enquête a de nouveau rebondi à Dijon ce jeudi, avec l'arrivée devant la juge d'instruction de Murielle Bolle. L'audition a été repoussée à 19h en raison d'un malaise de la femme de 48 ans, témoin capital dans l'affaire Grégory Villemin. Elle pourrait même être décalée à vendredi. Il y a 32 ans, elle avait accusé son beau-frère Bernard Laroche, avant de se rétracter.

Murielle Bolle est arrivée à Dijon à la mi-journée ce jeudi, pour être entendue par la juge d'instruction Claire Barbier © Maxppp - Jérôme HUMBRECHT

ASSISES DE CÔTE-D'OR

Ce vendredi s'ouvre à Dijon le procès du meurtrier présumé d'Alexis, en janvier 2014. Le jeune homme de 19 ans est mort dans une bagarre à la sortie du "Chat Noir", une boîte de nuit dijonnaise. Le principal suspect est jugé pour coups et blessures volontaire ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner.

Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies au maximum de quinze ans de réclusion criminelle. © Maxppp - DR

SESSION DU CONSEIL RÉGIONAL

Les conseillers régionaux sont réunis à Dijon jusqu'à vendredi pour la dernière session avant la rentrée de septembre. Au programme de ces deux journées de discussion, la politique des transports TER, l'investissement en matière d'agriculture, et la bonne gestion des comptes publics.

LE COMPTE-RENDU DE LA JOURNÉE

Le conseil régional se réunit à Dijon pour la dernière fois avant l'été © Radio France - Thomas Nougaillon

DES LYCÉENS RÉCOMPENSÉS

La préfète de Côte-d'Or Christiane Barret a remis ce jeudi le Prix de l'éducation citoyenne à une douzaine de lycéens du département. Une distinction attribuée par l'association des membres de l'Ordre National du Mérite depuis 1980.

Les lycéens côte-d'oriens récompensés du Prix de l'éducation citoyenne à la préfecture de Dijon © Radio France - Thomas Nougaillon

A la veille du début du Tour de France, et à huit jours de l'arrivée des coureurs à Nuits-Saint-Georges, on s'intéresse à la folie cycliste en Côte-d'Or et partout dans la région. Alors, terre de vélo ou pas ? A vous de le dire, sur Facebook et sur Twitter.

L'invité du + info de France Bleu Bourgogne ce vendredi 30 juin à 7H50 : Bernard Mary, le président du SCO Dijon. On évoquera avec lui le Tour de France et l'importance du cyclisme en Bourgogne.

Bernard Mary, le président du SCO Dijon

FOOTBALL

L'entraînement a repris officiellement ce mercredi pour le groupe pro du DFCO, qui entame cinq semaines de préparation avant le début de la saison de Ligue 1. Loïs Diony et Baptiste Reynet sont toujours là, quant au défenseur central girondin Cédric Yambéré, son arrivée officielle ne serait plus qu'une question d'heures.