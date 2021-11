Nuit d'Halloween agitée sur l'Orléanais : des tirs de mortier contre la police

Un épisode de violences urbaines a éclaté ce dimanche soir sur la métropole d'Orléans. Les policiers ont été pris à partie par des groupes de jeunes sur Saint-Jean-de-Braye et dans le quartier de La Source. Une nuit d'Halloween émaillée de tirs de mortier, incendies de poubelles et de véhicules.

La nuit d'Halloween a été agitée sur l'Orléanais. Des violences urbaines ont éclaté, ce dimanche 31 octobre, à Saint-Jean-de-Braye et sur Orléans-La Source. À chaque fois, la police nationale a été prise pour cible.

Policiers et pompiers pris à partie

À Saint-Jean-de-Braye, les incidents ont débuté vers 18h30, dans le quartier de la mairie. Une vingtaine de jeunes, capuchonnés, ont mis le feu à deux poubelles, ils ont lancé des tirs de mortier et des jets de pierres contre les pompiers et la quinzaine de policiers présents. Il n'y a pas eu de blessé. Une heure plus tard, la police était appelée pour intervenir à la sortie d'un tramway, où se trouvaient plusieurs jeunes munis de battes de baseball. Un adolescent de 16 ans a été interpellé et placé en garde à vue.

Tirs de mortier et fumigènes à La Source

Sur le quartier de La Source, les tirs de mortier ont débuté à 20h45, une vingtaine de jeunes ont mis le feu à une poubelle et incendié une voiture. Ils ont lancé des fumigènes en direction du commissariat, avant de prendre la fuite. Il n'y a pas eu d'arrestation.

Dans le courant de la nuit également, un container de 400 litres a été incendié sur St Jean-de-Braye, un autre feu de poubelle a eu lieu sur Saran.

La police nationale a reçu des renforts d'une section de CRS, une vingtaine d'hommes qui se sont positionnés en centre-ville d'Orléans, en prévision des sorties de bars. Aucun autre incident ne s'est produit . Le calme est revenu sur la métropole orléanaise vers minuit.