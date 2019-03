Une femme de 77 ans tuée sur un passage à niveau à Aytré près de La Rochelle

Aytré, France

Une femme de 77 ans originaire de Rochefort a été tué accidentellement ce mercredi matin vers 9h30 sur un passage à niveau à Aytré, près de La Rochelle. Elle a voulu traverser les voies, au passage de la route de la plage, près de la gare d'Aytré, alors que les barrières étaient fermées, et a été percutée par un TER qui passait sans s'arrêter. La victime, qui venait à Aytré garder ses petits enfants, descendait elle même d'un train, selon le maire d'Aytré, Alain Tuillières. Elle a sans doute pensé qu'il n'y avait plus de danger et n'a pas vu arriver le TER à contresens.

ℹ️ Ce matin, la circulation des trains a été perturbée vers 9h30 sur l'axe #Saintes-#Larochelle. Un #TER a heurté une personne à Aytré-Plage. Du fait de l'événement, le trafic a été interrompu sur les voies. Retrouvez toutes les informations utiles grâce à notre communiqué ↩️ pic.twitter.com/h01SqCdlMO — TER NVELLE-AQUITAINE (@TERNouvelleAQ) March 27, 2019

Des conséquences importantes sur la circulation des trains.

La circulation des trains a été interrompue pendant 2h30 sur cette ligne régionale, le temps que les enquêteurs fassent leurs constatations. 6 TER ont été supprimés, les voyageurs ont été acheminés en bus ou en taxi. Deux trains Intercités ont aussi été stoppés à Rochefort, les passagers ont terminé leur voyage en bus. La circulation des trains est redevenue normale vers midi.