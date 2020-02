Xynthia : la vie, dix ans après la tempête (2/10) - Mireille, l'apaisée

Dans la nuit du 27 au 28 février 2010, les communes de L'Aiguillon-sur-Mer et de La Faute-sur-Mer sont dévastées par le passage de la tempête Xynthia. Des bateaux s'envolent dans les arbres, des piquets de parcs à huîtres arrachés barrent les routes, des quartiers sont inondés... Comme celui de Maggy Gautreau, 63 ans. Mais ça, sa fille Mireille, qui n'a pas regardé l'actualité, ne l'apprend que le lendemain en fin de matinée, quand elle arrive déjeuner chez sa mère, accompagnée de son mari et de ses deux jeunes enfants de 9 et 11ans. Après de longues minutes d'incrédulité, elle apprend la mort de sa mère, noyée dans la nuit, dans sa maison de plein pied. Le ciel lui tombe sur la tête.

"J'ai tout de suite reconnu l'ami de ma maman"

En arrivant sur place, elle ne voit que le toit des maisons du quartier qui se trouve en contrebas, mais n'a pas conscience de l'ampleur des dégâts matériels et surtout humains. C'est en se rendant au gymnase où sont regroupés les sinistrés qu'elle retrouve l'ami de sa mère qui était avec elle dans la nuit.

Depuis le choc, la mère de famille se reconstruit doucement.