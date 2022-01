Cluster à la prison de Perpignan : "Ils doivent réutiliser les mêmes masques", dénoncent les familles

Alors que la situation sanitaire semble s'améliorer dans le centre pénitentiaire de Perpignan (Pyrénées-Orientales), la colère des proches mais aussi des surveillants ne retombe pas. Au plus fort du cluster, il y avait jusqu'à 120 détenus et 24 membres du personnel positifs au covid-19. Une situation inacceptable devant de la prison catalane.

C'est comme la SPA, et encore.... Ils sont mieux traités, les animaux - Laura compagne d'un détenu

Ce mardi 4 janvier, les proches patientes devant le centre pour le premier parloir de l'année. Certains visiteurs ont deux masques sur le visage pour limiter les risques de contamination. Depuis le début du mois de décembre, l'établissement est touché par l'épidémie. Une situation qui inquiète Evelyne, la maman d'un détenu. "Je téléphone tous les jours pour savoir s'il va bien, s'il n'a pas attrapé le virus. Je surveille aussi la situation sanitaire de la prison dans les médias. J'ai très peur", reconnaît la mère de famille.

Résultat, pour limiter le virus dans l'établissement, la direction n'accepte plus les transferts de linge propre, linge sale. Une situation qui scandalise les familles. "Il fallait s'y prendre avant pour le Covid ! Il fallait faire des tests ou mettre en place la vaccination", s'agace Laura, la compagne d'un détenu avant d'ajouter, "il n'y a que des masques et encore, ils doivent économiser et utiliser les mêmes". La jeune femme avait l'habitude de glisser un paquet de masques au milieu du sac de linge propre, mais avec les nouvelles consignes ce n'est plus possible. "Je ne comprends pas, il n'a plus de linge propre, il y a un problème d'hygiène. Sans parler des douches dégueulasses. Il n'y a pas de nettoyage à l'eau de Javel donc logiquement, ils tombent tous malades." Une propreté qui laisse à désirer aussi au niveau du parloir pour Paméla. "Il ne faut pas s'étonner que les gens tombent malades", reconnaît la sœur d'un prisonnier.

Il fallait fermer la prison immédiatement - Pierre Grousset, secrétaire départementale UFAP UNSA

Dans le bureau du syndicat UFAP UNSA, Pierre Grousset démarre au quart de tour quand on parle de la situation sanitaire dans la prison. "Le 12 décembre, nous étions en "cluster partiel" avec quatre cas de Covid. On ne savait même pas que c'était possible un "cluster partiel". Le virus a continué à circuler. Il fallait déclarer l'établissement en cluster total, puis annuler les parloirs, les sorties... Si nous avions vraiment fermé la prison, nous n'en serions pas là." Point positif, la direction a distribuée des masque FFP2 aux salariés. "C'était indispensable, de nombreux bureaux n'ont pas de fenêtre. En même temps ici, c'est logique".

Dans un communiqué, le syndicat dénonce aussi la faible vaccination dans l'établissement perpignanais. _"Seulement 10% de la population pénale a eu la deuxième dose de vaccin, et 0% la troisième." C_e mardi, d'après le secrétaire départemental du syndicat, la situation s'améliore : 21 membres du personnel, et 40 détenus seraient encore positifs.