Cluster à la prison de Rennes-Vezin : "c'est vraiment exponentiel", s'inquiètent les surveillants

Les foyers de Covid-19 se multiplient, dans les prisons françaises. A Perpignan, mais aussi à Béziers ou Argenton, alerte la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté Dominique Simonnot, invitée de nos confrères de franceinfo. Les établissements bretons ne font pas exception : après Saint-Malo, un cluster est en cours à Rennes-Vezin depuis la semaine dernière, reconnait la Direction régionale de l'administration pénitentiaire, qui indique que 16 cas positifs ont été recensés chez les détenus et 11 parmi les agents pénitentiaires.

De son côté, l'Ufap-Unsa Justice évoque des chiffres plus élevés encore, et s'inquiète d'un risque de propagation. "Le virus circule aussi bien dans une prison qu'à l'extérieur, mais par rapport aux autres vagues, on n'avait pas connu une augmentation aussi impressionnante, c'est vraiment exponentiel", témoigne Eric Toxé, délégué syndical.

S'il y a trop de malades, comment faire tourner l'établissement ?

Les détenus sont tous originaires d'un même étage. Il ne peuvent plus suivre les cours ou les ateliers et n'ont plus le droit au parloir. L'heure de promenade est maintenue, mais pas en même temps que les autres prisonniers. Le syndicat a demandé à la direction des protections supplémentaires, "des lunettes et des surblouses", pour le quartier où les détenus sont isolés et le centre de détention, ce qui a été mis en place. "Je ne souhaiterais pas qu'il y ait une propagation chez les détenus et chez les surveillants : ils ont une famille, et ne veulent pas leur transmettre. S'il y a trop de malades, comment faire tourner l'établissement ?" Le syndicaliste assure que le Covid-19 n'est pas entré dans l'établissement via les agents. Une campagne de tests sera proposée le lundi 3 janvier aux agents pénitentiaires qui le souhaitent.

Une autre campagne de dépistage, cette fois à Saint-Malo, où jusque 22 cas ont été détectés la semaine dernière, a eu lieu ce mardi pour les détenus. Les résultats ne sont pas encore connus ce mercredi soir.