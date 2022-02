Cluster à la prison de Roanne : 193 détenus sont positifs au Covid 19

Près d'un détenu sur trois a été testé positif au coronavirus lundi 31 janvier à la prison de Roanne. Vingt-six surveillants sont placés à l'isolement. Dans un communiqué, le syndicat UFAP-UNSA pointe du doigt les choix de l'administration pénitentiaire de maintenir les activités et les sorties.

Cent-quatre-vingt-treize détenus sont positifs au coronavirus au centre de détention de Roanne s'inquiète le syndicat Ufap-Unsa dans un communiqué. Lundi 31 janvier, un dépistage massif a eu lieu dans la prison roannaise après des suspicions de Covid 19 et le résultat est sans appel : quasiment un détenu sur trois est malade. Ce nombre pourrait être plus élevé car "un nombre important" d'entre eux a refusé de se faire tester explique le communiqué. Vingt-six surveillants sont isolés.

Le syndicat dénonce les choix de l'administration

Jean Picornel, le secrétaire local de l'Ufap-Unsa, dénonce le comportement de l'administration pénitentiaire "qui a fait le choix de maintenir coûte que coûte les activités des détenus et les permissions de sortir". Et ce malgré les 300.000 contaminations quotidiennes en France et un taux d'incidence dans la Loire qui reste au-dessus des 4.000 cas pour 100.000 habitants.

Déjà un cluster en juin

Ce n'est pas la première fois qu'un cluster apparaît dans ce centre de détention : en juin 2021 déjà, 34 détenus et 8 surveillants avaient attrapé le Covid et un bâtiment entier avait été placé à l'isolement.

à lire aussi Plus d'une trentaine de détenus testés positifs au Covid-19 à la prison de Roanne

En conclusion de son communiqué, l'Ufap-Unsa tacle un dialogue social au point mort avec l'administration et menace d'une nouvelle contestation chez les gardiens de prison.