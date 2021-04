Cluster à la prison de Saint-Quentin-Fallavier : pas d'impact pour le procès Lelandais selon l'administration

En raison de six cas positifs au coronavirus chez des surveillants, la prison de Saint-Quentin-Fallavier (Isère) est considérée comme un cluster par l'Agence régionale de santé (ARS). Mais cela n'aura aucun impact sur le procès à venir de Nordahl Lelandais assure l'administration pénitentiaire.

Après Varces la semaine passée, c'est au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier (Isère) qu'un cluster a été identifié. C'est ce que la direction a indiqué dans un courrier daté du 27 avril et transmis au personnel ce mercredi 28 avril.

Six surveillants positifs, aucun cas chez les détenus selon l'administration

Entre samedi et mardi soir, six surveillants gardiens ont été testés positifs. "Dans son courrier, le directeur évoque un cumul de comportements à risque de certains personnels, c'est scandaleux. C'est une manière de diviser le personnel", déplore Alain Chevallier, délégué UFAP-UNSA pour la région Auvergne-Rhône-Alpes et représentant des personnels de Saint-Quentin-Fallavier.

L'administration pénitentiaire fait savoir "qu'il n'y a aucun impact sur la détention et que la situation est maîtrisée." Elle précise aussi que cela n'aura pas d'impact sur la tenue du procès de Nordahl Lelandais devant les Assises de la Savoie pour la mort du caporal Arthur Noyer : "c'est un non sujet" dixit l'administration. "Il est certes dans une cellule individuelle, mais il y a des contacts avec certains personnels. En cas de cluster on doit sortir le minimum de détenus", indique Alain Chevallier. L'UFAP-UNSA a identifié de son côté trois cas contacts parmi les détenus, notamment car des surveillants, déclarés positifs après l'intervention, ont dû séparer des détenus lors d'une bagarre dimanche soir.

Le variant anglais

Une campagne de dépistage va être organisée début mai par l'Agence régionale de la santé fait savoir l'administration pénitentiaire. Le syndicat UFAP-UNSA regrette le maintien des activités comme les offices, le sport ou l'enseignement, des moments propices aux contacts. "Avec ces contacts et le fait qu'on est face au variant anglais plus contagieux, ça ne pouvait que se passer comme ça", selon le syndicat, qui recense plus de clusters depuis quinze jours à trois semaines dans la région : Varces, Bourg-en-Bresse, Lyon-Corbas. Un cluster avait déjà été détecté à l'automne 2020 à la prison de Saint-Quentin-Fallavier.