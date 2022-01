Cluster à la prison du Craquelin à Châteauroux : 17 détenus positifs au coronavirus

Alors que plusieurs cas de coronavirus étaient découvert dans les prisons du ressort de Dijon, des campagnes de tests massifs ont été déployées. L'une d'entre elle menée dans le courant de la semaine à la prison du Craquelin à Châteauroux a permis de détecter 17 cas de covid-19 parmi les détenus. Ils ont été immédiatement isolés, et la plupart des activités sont maintenues au sein de la structure.

17 détenus positifs et isolés

Dans la prison du Craquelin, 57 % des détenus ont reçu au moins une dose (ils étaient 26% à la fin de l'été 2021). Jusqu'ici il n'y avait a priori pas eu de cas de covid-19 au sein des détenus selon la directrice. Elle précise qu'"il n'y avait pas de cas avant le dépistage massif". Celui-ci fait partie d'une opération plus vaste menée dans différentes structures pénitentiaires du ressort de Dijon. En cause, l'avancée du variant Omicron en France, et plusieurs cas recensés et avérés dans certains établissements du ressort.

Cette semaine, un dépistage a donc eu lieu dans la prison du Craquelin. "On a fait des tests antigéniques bâtiment par bâtiment ce qui a permis d'avoir une photographie instantanée et claire de la situation" explique Lynda Boudjema, la directrice. Deux heures après les premiers tests, les résultats sont tombés : 17 détenus se sont avérés positifs. Il s'agit de personnes incarcérées dans l'un des bâtiments du centre de détention et également dans une partie de la maison d'arrêt. "Ils ont été immédiatement déplacés et isolés dans une autre partie de la prison" nous explique-t-elle, en précisant qu'aucun d'eux ne souffre d'une forme grave. Les surveillants qui s'occupent d'eux doivent observer des mesures sanitaires complémentaires comme le port d'une surblouse, de lunettes de protection et de masques FFP2. Cependant, les détenus peuvent avoir du temps de promenade, "ils ont simplement un créneau spécifique, ensemble" précise la directrice.

Quel impact sur le fonctionnement de la prison du Craquelin ?

Ce cluster perturbe bien évidemment le fonctionnement de l'établissement mais son impact est limité. Les promenades sont maintenues pour l'ensemble des détenus, et donc également ceux actuellement contaminés par le coronavirus . Les visites aux parloirs sont, elles aussi, maintenues avec un renforcement des mesures sanitaire pour éviter les contaminations entre les détenus et leurs proches. En revanche les unités de vies familiales sont suspendues (des espaces plus intimes où les détenus retrouvent leurs proches pendant plusieurs heures voir une journée par exemple) .

Les cours au sein de l'établissement sont également suspendus, mais les services pénitentiaires et l'éducation nationale travaille sur la problématique pour assurer une continuité via des devoirs par exemple. Les détenus qui devaient passer des diplômes dans les prochains jours pourront le faire assure Lynda Boudjema.

Une nouvelle campagne de test sera menée dans le courant de la semaine prochaine en coordination avec l'Agence Régionale de Santé. L'objectif sera de détecter d'éventuel nouveaux cas. Ce nouveau dépistage permettre de voir si les 17 cas étaient en réalité les derniers d'un cluster plus important passé inaperçu, ou bien si il s'agit d'un début de contamination.

La prison du Craquelin dispose d'environ 400 places réparties entre le centre de détention (300 places) et la maison d'arrêt (105 places pour un taux d'occupation de 110%). Elle accueille actuellement 380 détenus sur l'ensemble des deux parties.