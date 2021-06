Cluster au Brest Bretagne Handball : d'autres cas de coronavirus confirmés, aucune enquête à ce stade

Révélé par France Bleu Breizh Izel ce jeudi, le cluster de coronavirus déclenché au sein du Brest Bretagne Handball gagne du terrain. Les autorités confirment, enfin, que le BBH est bien concerné et que des cas supplémentaires sont apparus. Mais, à ce stade, aucune enquête n'est diligentée.

Les autorités ont fini par préciser les choses. Après les révélations de France Bleu Breizh Izel ce jeudi au sujet d'un cluster déclenché au sein du Brest Bretagne Handball, l'Agence Régionale de Santé confirme, cette fois, que le club brestois est bel et bien concerné. Et ce, après la fête organisée au terme de la probante saison des Rebelles avec un premier titre de champion de France, un titre en Coupe de France et une finale de Ligue des Championnes.

Un cluster déclenché "à la suite des célébrations"

Le cluster a pris de l'ampleur puisque 17 cas sont désormais confirmés par l'ARS, "dont trois immédiatement au sein du club, le reste dans l'environnement de celui-ci" nous indique-t-on, et donc parmi les participants à la fête organisée au retour de Budapest. Car le traçage de l'ARS est formel : le cluster s'est bien déclenché "à la suite de ces célébrations" tenues à Bourg Blanc dans les murs de l'entreprise des frères Le Saint, propriétaires du BBH. Le club a d'ailleurs communiqué sur son site internet ce jeudi.

Le Brest Bretagne Handball a publié un communiqué - capture d'écran : www.brest-bretagnehandball.fr

Aucune plainte ni signalement à ce stade

Avec un port du masque et un respect des gestes barrières plus qu'aléatoires, et en partie après 21h, l'heure du couvre-feu alors en vigueur à ce moment là. Mais, ce jeudi soir, aucune suite n'est à ce stade donnée à cela contrairement, par exemple, à une fête privée à Saint-Thégonnec, il y a un mois, quand une enquête avait immédiatement été diligentée. Ce jeudi soir, la gendarmerie du Finistère dit n'être saisie d'aucune plainte ni d'aucun signalement que ce soit de la préfecture du Finistère ou du parquet de Brest.