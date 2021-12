Cluster géant à la prison de Perpignan, les syndicats tirent la sonnette d'alarme

Depuis ce week-end, près d'une centaine de cas de Covid ont été détectés chez les détenus et surveillants au sein de la prison de Perpignan. Une situation qui devient difficile à gérer, selon les syndicats, à cause de la surpopulation carcérale.

Près d'une centaine de cas de Covid ont été détectés à la prison de Perpignan le week-end de Noël. Plus de 80 du côté des détenus, sur les 750, 14 du côté des surveillants. Une situation qui devient de plus en plus difficile à gérer à cause de la surpopulation carcérale, selon les syndicats. Difficile d'isoler les détenus positifs ou cas contacts quand la prison de Perpignan compte déjà 72 matelas au sol.

"On n'arrive pas, pour l'instant, à les isoler" - Pierre Grousset, UFAP UNSA Justice

"On n'arrive pas, pour l'instant, à les isoler", déplore Pierre Grousset, secrétaire local UFAP UNSA Justice au centre pénitentiaire, "la surpopulation carcérale nous empêche de pouvoir contenir cette épidémie". Dans certaines cellules, ce sont trois détenus qui se partagent 9 m². Une situation courante dans les prisons d'Occitanie, la région en France où il y a le plus de surpopulation carcérale.

Une situation qui inquiète Frédéric Jenot, du syndicat FO Justice au centre pénitentiaire. "La grosse angoisse qu'on pourrait avoir, c'est de savoir à quel moment on va arriver vraiment au pic de contaminations. Aujourd'hui encore, on est en pleine montée", constate le syndicaliste. Des tests vont continuer à être effectués tout au long de la semaine.

Prendre des mesures drastiques

Les syndicats demandent donc des mesures drastiques pour éviter une trop grosse circulation du virus : l'interdiction des visites aux parloirs, ne plus recevoir de nouveaux détenus, arrêter les permissions de sorties, le temps d'enrayer l'épidémie au sein de la prison.

De son côté, l'administration pénitentiaire assure que le protocole sanitaire est respecté.