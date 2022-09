Cocaïne, voitures de luxe et coup de fusil : jusqu'à 3 ans de prison ferme pour des cambriolages en Dordogne

A l'entrée des prévenus dans la salle d'audience, on a du mal à voir le lien entre ce jeune anglais bon chic-bon genre, 19 ans, qui trouve que "Nontron est une ville de dépressifs", et le Polonais de 32 ans, tatouage en forme d'étoile sur le cou et l'air patibulaire dans le box. Pourtant, ils ont fait un "home-jacking" ensemble. Ils font partie des six prévenus renvoyés devant le tribunal correctionnel de Périgueux ce lundi 26 septembre, pour des cambriolages dans de belles propriétés détenues par des Britanniques en Périgord Vert il y a un an et demi.

A l'époque, l'affaire fait grand bruit. Une centaine de gendarmes est mobilisée pour les arrestations, entre Dordogne et Charente. Il faut dire qu'un des cambriolages a mal tourné. Ce soir du 7 mars 2021, les deux hommes viennent de passer la soirée ensemble, ils ont mixé cocaïne, alcool et cannabis. Le polonais a des dettes, il a repéré une voiture de luxe chez un Britannique de 63 ans, qui habite à Javerlhac-et-la-Chapelle-Sainte-Robert. Il embarque le jeune anglais avec lui. Les deux jeunes hommes braquent le propriétaire dans son lit, en lui réclamant les clés de son Aston Martin. Mais le sexagénaire se rebiffe, il y a une bagarre, un coup de feu part. Le propriétaire des lieux prend 10 plombs dans le thorax, il est gravement blessé.

Gang de cambrioleurs ou copains abrutis par la cocaïne ?

L'instruction est ouverte au départ pour "tentative de meurtre" et "vol en bande organisée". Les enquêteurs ont identifié un troisième homme, un Kosovar de 38 ans qui vit dans une cité d'Angoulême. C'est à lui que l'Aston Martin était visiblement destinée, ainsi qu'une seconde voiture, une Chevrolet Corvette volée trois semaines plus tard lors d'un second cambriolage à La Chapelle-Montmoreau. En garde à vue, le trentenaire s’est lui-même présenté comme le "directeur des opérations". Maintenant qu'il est à la barre, le colosse au crâne rasé nie tout ou presque.

Les voitures ? Il avait prêté sa vieille Audi au Polonais, qui ne lui a jamais rendu, et qui a eu l'idée saugrenue de lui apporter en échange des voitures volées : "Je ne lui ai jamais demandé", se défend le Kosovar. Tout juste reconnaît-il avoir vendu la Corvette dans un camp de gens du voyage. Il aurait récupéré 1500 euros. Les juges n’ont pas l’air de le croire, mais les autres prévenus font tout pour dédouaner le "cerveau" présumé de la bande. Assis à côté de lui dans le box, le jeune Polonais a visiblement peur de lui. "Mon client n'est certainement pas un bon samaritain", reconnaît l'avocat du Kosovar, Me Armand Tanoh. "Mais ce n'est pas non plus un effroyable gangster. La vérité est sans doute entre les deux".

Il a tiré avec des lunettes de soleil en pleine nuit

Alors, s'agit-il d'un gang de braqueurs de voitures de luxe, ou d'une bande de copains un peu perdue, abrutie par la cocaïne ? L'affaire s'est déjà dégonflée à la fin de l'instruction, quand le parquet a requis le renvoi non-pas aux assises pour les crimes de "tentative de meurtre" et de "vol en bande organisée", mais seulement pour des violences aggravées, des vols avec effraction et du recel. Le tir de fusil ? Le jeune polonais assure qu'il visait le sol, pour apeurer le propriétaire trop téméraire. "Quand il tire, mon client a un masque et des lunettes de soleil pour cacher son visage, en pleine nuit, dans une rue mal éclairée", assure Maud Sécheresse, l'avocate du jeune polonais. Le jeune homme a même tiré deux coups de feu sans faire exprès dans la voiture, avant le cambriolage.

A l’audience, l’avocat du Britannique blessé dans le cambriolage, Me David Larrat, hausse les épaules de dépit. Pour lui, ce sont « des pieds nickelés, des sauvageons ». Pas un gang organisé. Mais son client garde un stress post-traumatique de l'agression. Le tribunal a décidé de condamner le jeune polonais qui a tiré à cinq ans de prison, dont trois ans ferme. Le Kosovar écope de trois ans de prison, dont la moitié avec sursis pour recel. Le jeune anglais qui a participé au cambriolage, douze mois de prison dont cinq avec sursis. Pour les trois autres prévenus, poursuivis pour avoir participé à un autre cambriolage ou pour recel, les peines vont de trois mois de prison avec sursis à six mois ferme, aménagés avec un bracelet électronique.