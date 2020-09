Cocaïne des plages : un artisan landais condamné par la justice, menacé par des dealers

L'hiver dernier, cet artisan de 55 ans découvre un ballot d'un kilo de cocaïne échoué sur une plage du lac d'Hossegor, d'une valeur estimée à environ 70 000 euros. Une situation qui arrive régulièrement ces derniers mois sur la cote sud-Atlantique. Le quinquagénaire cache alors sa découverte dans son atelier spécialisé dans la construction de piscine, à St-Geours-de-Maremne.

Les policiers le surveillent... pour sa protection

La semaine dernière, les policiers de la PJ de Bayonne l'interpelle... et lui sauve peut-être la vie. Condamné à un an de prison avec sursis, l'homme raconte au tribunal qu'il a peur pour sa vie. En effet, il dit faire l'objet de menaces de mort venant de trafiquants de drogue bien plus expérimentés, qui pensent que l'artisan cache encore la drogue. Les policiers expliquent qu'il n'a plus rien mais assurent continuer leur surveillance, afin qu'il ne lui arrive pas malheur.