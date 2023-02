Cocaïne en Nouvelle-Aquitaine : saisie record des douaniers en 2022

Les Douanes de Nouvelle-Aquitaine dressaient leur bilan de l'année 2022 ce lundi à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Ce qui attire l'attention, ce sont les saisies record de cocaïne : 709 kilos de cocaïne, 148% de plus qu'en 2021, et 22 mules interpellées. Les mules, ce sont ces personnes qui ingèrent des boulettes de drogue pour passer les contrôles avant de les éjecter à l'arrivée. "

On est à peu près au double de la meilleure année précédente," explique le directeur des douanes de Nouvelle-Aquitaine Serge Puccetti, "on a saisi 710 kilos de cocaïne, ce qui est très important en Nouvelle-Aquitaine, avec notamment une affaire très importante de 580 kilos qui a été faite au mois de décembre sur l'autoroute en provenance d'Espagne, dans un camion de carrelage." Les mules débarquent de Guyane à Paris, parfois à 20 ou 30 dans le même avion, et se retrouvent dans les trains, à la gare de Bordeaux ou même dans les plus petites gares, pour passer inaperçues.

- Douanes de Nouvelle Aquitaine

Les douaniers cherchent également d'autres produits illicites. Serge Puccetti détaille : "Nous avons des saisies toujours importantes, de cannabis, évidemment également en provenance d'Espagne. Et le troisième fait significatif, ce sont des saisies importantes de flux financiers illicites puisque là aussi, on a un doublement des saisies de flux financiers illicites" continue le directeur interrégional. "On a appréhendé un peu plus de 4 millions d'euros. Les années précédentes, on était autour de 2,5 millions."

Les colis passés au crible

Les colis qui transitent par les services postaux sont aussi scrutés de près. Entre 2021 et 2022, la part de stupéfiants saisie dans le fret express et postal est passée de 20 à 25 %. Pascal Deladrière, directeur régional des douanes de Bordeaux précise que les douaniers peuvent contrôler les plateformes de fret express et de fret postal et découvrir dans ces millions de colis des marchandises de fraude : "Stupéfiants, contrefaçons, tabac, argent, cosmétiques, médicaments, armes à feu... tout ce qu'on peut éventuellement s'échanger désormais par Internet. Et vous savez qu'avec le Darknet", continue Pascal Deladrière, "il y a davantage aujourd'hui de marchandises de fraude qui circulent par ce vecteur-là."

Saisie de l'année 2022 à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac © Radio France - Laëtitia Heuveline

