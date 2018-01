Les policiers de la Sûreté départementale à Nice ont démantelé un trafic de stupéfiants dans un quartier à l'est de Nice, le secteur des Liserons. Lors de perquisitions dans deux appartements, les enquêteurs ont découvert 810 grammes de cocaïne et 8,5 kg de résine de cannabis.

C'est une belle prise des policiers de la Sûreté départementale à Nice, l'unité de voie publique, assistée des policiers de la BAC . Au terme d'une enquête à l'est de Nice, dans l'impasse des Liserons, des perquisitions ont permis de mettre la main sur un trafic de cocaïne et de cannabis.

Surveillance et chiens renifleurs de drogue

Les investigations ont permis d'identifier et de localiser cinq personnes se livrant à un trafic de stupéfiants. Les interpellations ont été menées la semaine dernière avec l'appui du RAID et de deux équipages cynophile, composés d'un maître chien et d'un chien spécialisé dans la détection de drogue.

Dans un appartement, le premier chien a désigné l'emplacement ou était entreposé un sac contenant 810 grammes de cocaïne et dans un logement voisin, le second chien a découvert à son tour 8,5 kilogrammes de résine de cannabis.

Cinq personnes ont été interpellées et présentées à un juge. Quatre suspects ont finalement été écroués à la maison d'arrêt de Nice, en attendant les suites judiciaires.

Il y a quelques jours, la Sûreté départementale de Nice avait déjà démantelé un trafic dans le quartier de l'Ariane à Nice 143 kilos de cannabis avaient été saisis.