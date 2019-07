Drogue dissimulée dans un bois du Morbihan : deux suspects interpellés

Crac'h, France

C'est un habitant de Crac'h, près de Carnac, qui a alerté les gendarmes, mardi, après avoir aperçu deux hommes en train de dissimuler un sac dans un sous-bois.

La brigade d'Auray intervient et retrouve le colis. A l'intérieur : 1,3 kg d'héroïne, 100 grammes de cocaïne et du matériel comme une balance et des emballages.

Course-poursuite

Les investigations commencent et le véhicule des suspects est vite identifié. Les deux individus sont repérés dans le secteur de Carnac Plage, le lendemain.

Les gendarmes tentent de les interpeller mais ils s'enfuient à bord de leur véhicule avant d'en perdre le contrôle à la sortie de la commune de Crac'h. Ils prennent alors la fuite à travers bois et champs. Une soixantaine de gendarmes et une équipe cynophile sont déployés pour les arrêter.

Deux suspects "en vacances"

Finalement interpellés, les deux hommes sont placés en garde à vue. Ils ont sur eux 775 euros et 70 grammes de résine de cannabis. Selon les gendarmes, ces deux suspects sont originaires de Normandie et disent être venus dans le Morbihan pour y passer quelques jours de "vacances".

A l'issue de leur garde à vue, ils ont été placés en détention provisoire dans les maisons d'arrêt de Vannes et Ploemeur.