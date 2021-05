Cocaïne, héroïne, crack, cannabis et armes à feu : de la prison ferme pour les 5 dealers interpellés à Limoges

Cinq individus impliqués dans un trafic de drogue ont été interpellés mercredi dernier (le 28/04), à Limoges. Après un contrôle routier de la Brigade anti-criminalité, les policiers ont découvert que l'un des occupants fumait un joint. Une fouille complète du véhicule est alors effectuée et d'autres produits stupéfiants sont découverts. Aussitôt, les 3 individus sont placés en garde à vue et leurs appartements perquisitionnés. Au cours de ces perquisitions, deux autres complices sont interpellés et également placés en garde à vue. 248 g d'héroïne, 58 g de cocaïne, 17 g de crack, 1 kg de résine de cannabis, des armes de poing (carabines, pistolets, couteaux) et 1200 euros environ en espèces ont été saisis (cf photo). A l'issue de leur garde à vue, qui a duré 4 jours, les 5 trafiquants, jugés en comparution immédiate, ont été condamnés à 6 mois de prison ferme, avec interdiction de territoire français pendant deux ans pour l'un d'entre eux. La drogue et les armes saisies ont été détruites.