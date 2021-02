Un homme de 42 ans a été jugé en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Châteauroux, ce mardi. Il a été condamné à un an de prison, dont six mois avec sursis, pour avoir conduit en ayant consommé plusieurs drogues.

Cocaïne, héroïne et cannabis : un automobiliste d'Issoudun condamné à de la prison ferme

Façade et entrée du tribunal de Châteauroux

Il roulait en ayant consommé plusieurs drogues dures : de l'héroïne, de la cocaïne mais aussi du cannabis. Un automobiliste de 42 ans a été jugé en comparution immédiate, ce mardi 2 février, devant le tribunal correctionnel de Châteauroux. Dimanche, cet habitant d'Issoudun avait été arrêté sur la route par les gendarmes de l'Indre. Ils avaient alors constaté l'infraction en récidive.

La condamnation est tombée : un an de prison dont six mois avec sursis et obligation de soins. L'homme va passer sa première nuit en prison.