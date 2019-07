Cocaïne, héroïne et ecstasy: deux trafics de stupéfiants démantelés à Limoges

Une vaste opération menée par la police de limoges et le RAID a permis de démantelé non pas un mais deux trafics de stupéfiants mardi dernier à Limoges. Le fruit de plus de six mois qu'enquête.

Limoges, France

Mardi 2 juillet, la police nationale de Limoges et le RAID ont mené une vaste opération à Limoges. Sept personnes ont été interpellées dont cinq hommes et deux femmes. Ils sont soupçonnés par les forces de l'ordre d'appartenir non pas à un mais à deux trafics de stupéfiants, portant sur de la cocaïne mais aussi de l'héroïne et de l'ecstasy.

Un premier trafic de cocaïne ...

C'est une histoire de trafic dans le trafic. Parmi les sept personnes interpellées, deux hommes de 27 et 28 ans, cousins, sont soupçonnés d'avoir vendu cinq kilos de cocaïne pour environ 300 000 euros. Mais en plus de ce trafic personnel, ils sont soupçonnés d'avoir fourni un second trafic.

... qui en aurait fourni un second plus diversifié

Ce dernier aurait été mené, selon les policiers, par un trentenaire et sa voisine de palier, âgée de 37 ans. C'est ce trafic, plus diversifié, qui a attiré l'oeil des enquêteurs à la fin de l'année 2018. L'homme et la femme sont ainsi soupçonnés d'avoir revendu non seulement un kilo de cocaïne mais également deux kilos d'héroïne.

Deux armes et une forte somme d'argent saisies

Par ailleurs, lors des perquisitions les policiers ont retrouvé 1500 cachets d'ecstasy ainsi que 300 grammes d'héroïne et 430 grammes de cocaïne. Des perquisitions qui ont permis de mettre la main sur deux armes de poing, une forte somme d'argent : 36 000 euros, à la fois en liquide mais aussi sur les comptes des présumés trafiquants.

A l'issue des gardes à vue, quatre hommes ont été mis en examen. Deux femmes ainsi qu'un cinquième ont eux, été libérés dans l'attente de la décision du juge d'instruction.