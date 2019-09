Cocaïne, prostitution et environnement : les priorités du nouveau procureur de Limoges

Limoges, France

Après une année délicate liée à plusieurs départs, dont celui de l'ancien procureur suite à un grave problème de santé, le parquet de Limoges est à nouveau au complet. Le nouveau procureur, arrivé en juin dernier a été officiellement installé ce vendredi, lors d'une audience solennelle. Au cours de cette audience, une vice-procureure, trois juges et deux greffières ont également été installés. Puis Jean-Philippe Rivaud a présenté sa politique pénale devant des magistrats et avocats, mais également des élus et représentants des forces de l'ordre et des autorités civiles, réunis pour l'occasion.

Un nouveau pôle de délinquance environnementale

Pour imprimer sa marque, le procureur de la République de Limoges a notamment décidé de créer au sein du Parquet un pôle de délinquance environnementale. Un sujet qui lui tient particulièrement à cœur et qui "ne concerne pas uniquement les bobos et les néo-ruraux" précise-t-il, non sans malice. Jean-Philippe Rivaud souhaite également muscler les efforts face à la forte augmentation du trafic de cocaïne ces trois dernières années, avec des réseaux en lien direct entre Limoges et la Guyane et le Surinam.

J'ai été choqué d'entendre certains décideurs locaux dire que la prostitution est une tradition à Limoges - Jean-Philippe Rivaud

A son arrivée à Limoges, le procureur de la République a aussi été surpris et choqué par l'ampleur de la prostitution qu'il qualifie de "plaie béante dans cette ville". Il a ressentit chez les décideurs politiques "une forme de désabusement" face à ce problème, mais il compte bien continuer à lutter contre ce fléau. L'action du parquet se concentrera d'une part sur la prévention, en lien avec les associations, avec les programmes de sortie de la prostitution. D'autre part, il mise sur la répression des proxénètes.

Les violences intra-familiales et la protection des enfants et des adolescents figurent également en bonne place sur la liste des priorités fixées lors de la réorganisation du Parquet. Jean-Philippe Rivaud a par ailleurs lancé de nouvelles offensives contre la cybercriminalité ou encore le dopage sportif, un sujet qui était lui aussi très peu traité jusque là à Limoges.