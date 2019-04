Cocktails molotov contre la Préfecture : trois personnes interpellées à Dijon dont le patron du "Boeuf Blanc"

Dijon, France

Il était environ 1 heure 45 du matin, dimanche 31 mars, quand un témoin a signalé un départ de feu, rue de la Préfecture à Dijon. Les forces de l'ordre et les pompiers sont rapidement intervenus et ont constaté que le feu avait été provoqué par des cocktails molotov lancés contre la façade de la Préfecture de Côte-d'Or, cinq en tout, plus deux qui n'avaient pas explosé. Les explosifs avaient mis le feu à une bâche sunr un chantier avoisinant, mais n'avaient pas endommagé la Préfecture.

Néanmoins dès le lendemain le Préfet portait plainte, une enquête était ouverte. Onze jours plus tard trois personnes ont donc été interpellées, confirme ce jeudi 11 mars le procureur de la République de Dijon. Parmi elles, le patron de la brasserie "Le Boeuf Blanc", proche des gilets jaunes et participant à la manifestation samedi 6 avril. Jusqu'ici aucun rapprochement entre le mouvement des gilets jaunes et l'enquête n'avait été officiellement établi.

"Le Boeuf Blanc", QG des Street Médic et lieu d'une interpellation polémique

C'est à l'intérieur de son établissement, samedi 30 mars, qu'après la manifestation et l'acte XX des gilets jaunes un homme avait été interpellé. La vidéo avait fait le tour des réseaux sociaux car on y voyait une intervention musclée des forces de l'ordre. Les manifestants et les forces de l'ordre déploraient chacun des blessés. La Préfecture avait ensuite dénoncé des "fake news" de la part du mouvement des gilets jaunes.

Depuis le début du mouvement le "Bœuf Blanc" est devenu le quartier général officieux des "Street Medic'", ces manifestants improvisés secouristes, habillés de blanc, qui "encadrent" les marches de gilets jaunes. Après l'interpellation du 30 mars et les dégâts à l'intérieur du bar une cagnotte en ligne a été lancée en début de semaine. Elle a pour le moment réuni près de 250 €.