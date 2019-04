Cognac : il mord un policier et se retrouve en garde à vue

Cognac

Samedi aprèsmidi, à la dispersion de la manifestation, cet homme âgé de 35 ans a lancé un sac à dos sur un policier. D'autres policiers ont voulu le contrôler, mais ils ont été encerclés par d'autres gilets jaunes. Ils ont dû utiliser des grenades lacrymogènes. Le lanceur de sac s'est débattu au moment de l'interpellation, et a blessé 5 policiers, dont 3 gravement, en mordant un à la jambe. Conduit à l'hôpital après avoir prétexté un malaise et placé sous perfusion, le manifestant a pris la poudre d'escampette en laissant sur place ses vêtements, sa perfusion et tous ses papiers, y compris sa carte bleue. C'est ainsi qu'il a pu être localisé mardi matin, et placé en garde à vue.