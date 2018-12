Cognac : la manifestante des gilets jaunes privée de manifestation

Angoulême, France

Cette femme, âgée de 46 ans, est accusée de violences sur des personnes dépositaires de l'autorité publique. Samedi, lors d'une manifestation à Cognac, elle aurait saisi une fonctionnaire de police par son gilet tactique, et lui aurait donné un coup de pied dans les jambes pour la déstabiliser. La policière dispose de 4 jours d'incapacité totale de travail. Un autre représentant des forces de l'ordre, commandant de police au commissariat de Cognac, aurait reçu une forte gifle. La manifestante devait être jugée ce lundi en comparution immédiate, mais son avocat a demandé un délai pour préparer sa défense, vu le contexte actuel et les violences commises à Paris ce même samedi.

contrôle judiciaire rigoureux

Lors de cette audience, le Parquet a demandé un contrôle judiciaire simple, avec seulement l'interdiction d'entrer en contact avec les victimes. Mais le tribunal est allé plus loin : le maintien en détention n'a pas été décidé, la manifestante ayant une seule condamnation sur son casier judiciaire. Mais "pour éviter de vous retrouver dans la même situation", a précisé la présidente du tribunal, il lui est interdit, non seulement d'entrer en contact avec les victimes, mais aussi de paraître à Angoulême et à Cognac, et de manifester sur la voie publique même si les manifestations sont autorisées. Elle devra aussi pointer, trois fois par semaine, à la gendarmerie de Châteauneuf-sur-Charente, en attendant son procès qui aura lieu le 7 janvier.