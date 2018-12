Cognac : le marché de Noël aura bien lieu !

Cognac

La réunion de jeudi entre commerçants, police, mairie et sous-préfecture de Cognac, a permis de donner le feu vert pour cette troisième édition du marché de Noël, place du Solençon. La sécurité sera nettement renforcée : des blocs de béton ont été disposés de part et d'autre de la place pour empêcher la circulation, et des barrières ferment les rues adjacentes. Il n'y aura pas trois entrées mais une seule entrée principale pour le public. Des fouilles avec des "raquettes" et des contrôles des sacs seront effectués.

"Faut pas avoir peur de tout"

Avec une telle sécurisation des lieux, le marché de Noël qui ne dure que trois jours (mais c'était prévu) ne devrait pas être perturbé. "Il faut quand même garder le côté convivial et familial à l'approche des fêtes de Noël", rassure Maxime Thouan, vice-président de l'association des commerçants du quartier Saint-Jacques de Cognac, qui organise ce marché de Noël. Pour ce fleuriste, "il fallait maintenir ce rendez-vous". Pour Corinne Tricoire, gérante d'un bureau de tabac dans le quartier, "il faut faire vivre la magie de Noël, malgré les malheurs autour de nous, et on va croiser les doigts". Une trentaine d'exposants sont attendus pour ce marché de Noël. D'autres animations sont prévues dans d'autres quartiers de Cognac, notamment place d'armes, en plein coeur de ville, autour de la patinoire installée à la mi-octobre jusqu'à début mars.

Des blocs de béton pour empêcher la circulation à proximité du marché de Noël © Radio France - Pierre MARSAT