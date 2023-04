Cognac : les corps de deux habitants retrouvés dans leur domicile

La police a découvert les corps de deux habitants de Cognac dans leur domicile de la rue Coquillaud. Il s'agit d'un homme et d'une femme, connus dans le quartier pour être des consommateurs de stupéfiants. Les corps ont été découverts sur un matelas, sans traces de violence et les enquêteurs privilégient donc la piste de l'overdose ou du suicide. Des prélèvements ont été faits et une autopsie doit avoir lieu mardi pour confirmer cette hypothèse.

