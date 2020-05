Cognac : plusieurs actes de vandalisme au siège du club de rugby

Au Parc des Sports de Cognac, siège du club cognaçais et angérien, c'est d'abord la porte d'entrée fracturée pour accéder aux vestiaires sous la grande tribune qui a attiré l'attention des dirigeants la semaine dernière. Dans la foulée, le club house a été visité : une cloison a été défoncée à coups de masse, pour arriver dans la salle principale. La machine à cafés et boissons a été littéralement éventrée, elle est irréparable. La réserve de vins et d'alcools pour les réceptions d'après-matches a été vidée.

Le logement des entraîneurs cambriolé

Ce weekend, c'est la petite maison où logent les entraîneurs qui a été cambriolée : des VTT ont disparu, ainsi que des téléviseurs, du matériel de musculation, et des disques, pour un préjudice de plus de 4500 euros rien que pour ces derniers faits. Les dirigeants de l'Union Cognac Saint Jean ont bien sûr porté plainte. Ils sont attendus mercredi au commissariat de Cognac pour dresser la liste complète des dégâts.