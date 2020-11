Ce samedi en milieu d'après-midi, un jeune garçon et un homme plus âgé s'adonnaient à un rodéo sauvage en motocross sur le parking de l'espace 3000 à Cognac. Lorsque la police est intervenue ils ont tenté de fuir.

Cognac : rodéo sauvage et délit de fuite, un homme en garde à vue

Chacun sur son motocross, les deux compagnons sont en plein rodéo sauvage, ce samedi aux alentours de 14 heures, lorsqu'ils sont repérés par les policiers de Cognac. Si le jeune garçon de 11 ans porte un casque, le trentenaire n'a pas de protection. A la vue de la police, ils refusent le contrôle et tentent de s'enfuir obligeant les forces de l'ordre à une petite course poursuite.

Un deuxième équipage de police est appelé en renfort mais les deux fuyards réussissent à faire demi-tour. C'est à ce moment là que le motocross du plus jeune heurte celui du plus âgé, les obligeant à s'arrêter. Le trentenaire essaye de continuer sa course en courant mais est stoppé par un policier faisant usage de gaz lacrymogènes.

Les motocross ne sont pas assurés. Une fois au commissariat, le jeune garçon est remis à son responsable, le plus âgé est soumis à un dépistage. Son test d'alcoolémie est négatif mais le test de stupéfiant est positif à l’héroïne. Lors de la fouille de sécurité, 45 grammes d’héroïne et 14 grammes de cocaïne sont trouvés en sa possession.

Sa garde à vue a été prolongée, il sera présenté à un juge en comparution immédiate demain pour délit routier et refus d'obtempérer en récidive.