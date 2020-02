Cognac : une saisie record de produits stupéfiants

A Cognac, les policiers ont réalisé cette semaine une saisie record de drogue : un peu plus de deux kilos d'héroïne, et 404 grammes de cocaïne, mais aussi un peu de méthadone. Mardi midi, ils ont intercepté un livreur et un revendeur en flagrant délit.

Le commandant de police Frédéric De Vargas et les scellés d'héroïne et de cocaïne

C'est une saisie record de drogue : un peu plus de deux kilos et 404 grammes de cocaïne, c'est généralement ce qui est saisi par la police à Cognac en une année. Mardi un homme âgé d'une vingtaine d'années, originaire du Nord de la France, est arrivé chez son revendeur, non pas à bord d'une grosse cylindrée, comme dans les films, mais d'une Renault Twingo beaucoup moins repérable. Il portait un sac qui semblait très lourd à son arrivée, et qui paraissait vide à la sortie. Les policiers l'ont poursuivi dans sa petite voiture, à l'heure du déjeuner, depuis la place François Ier jusqu'au Boulevard de Javrezac, un peu avant le rond-point de Crouin. Il a été interpellé sans violences.

Deux armes de poing ont été saisies : un pistolet à grenaille et un revolver de collection © Radio France - Pierre MARSAT

Dans le même temps, les policiers sont intervenus au domicile du revendeur. Ils ont ouvert la porte de l'appartement à coups de bélier, et ont surpris le jeune Cognaçais âgé de 30 ans, alors qu'il était en train de goûter la marchandise qui venait de lui être livrée. Chez lui, les policiers ont retrouvé l'héroïne et la cocaïne acheminées du Nord, de l'argent liquide, une dizaine de téléphones portables, deux armes (un pistolet à grenaille et un pistolet de collection), et deux balances de précision.

valeur marchande : 90 000 euros

Les deux hommes ont été placés en garde à vue pour 96 heures. Ils seront présentés aujourd'hui au Parquet, et sans doute écroués en attendant d'être jugés lundi en comparution immédiate. Une bonne trentaine de clients ont été identifiés à Cognac ; 9 ont été entendus par la police. La recrudescence du trafic de produits stupéfiants est sensible à Cognac depuis plusieurs mois. Le gramme d'héroïne se négocie entre 30 et 40 euros, et le gramme de cocaïne entre 60 et 70 euros. Au totale, la valeur marchande de la saisie de mardi atteint 90 000 euros.