Une dizaine de caravanes se sont de nouveau installées ces derniers jours dans la zone commerciale du Solis, à Lattes, avec toutes les nuisances que cela peut engendrer : ordures sauvages, branchements illégaux sur les compteurs à eau ou d'électricité, menaces et agressions verbales en tout genre.

Lattes, France

La cohabitation entre les commerçants de la zone commerciale du Solis à Lattes et les gens du voyage qui viennent régulièrement s'y installer devient très tendue. Une véritable "pétaudière" même à en croire certains commerçants qui n'en peuvent plus de voir régulièrement des caravanes s'installer pendant plusieurs semaines sur les parkings de leurs magasins.

La commune de Lattes dispose pourtant d'une aire de grand passage pour gens du voyage. Mais cela n'empêche pas le phénomène de durer, et même d'empirer.

Ces derniers jours, une dizaine d'entre elles ont de nouveau pris d'assaut la zone commerciale, avec toutes les nuisances que cela peut engendrer: des dizaines de détritus éparpillés sur les pelouses et trottoirs, des tuyaux d'arrosage branchés illégalement sur des arrivées d'eau privées, des caravanes, des tables et des chaises pliantes installées à quelques mètres seulement de l'entrée des magasins, provoquant l'exaspération des commerçants.

Il ne faudrait pas grand chose pour que la situation explose, à tout moment.

Faut-il qu'il y ait un mort pour que cela bouge ?

"Cela risque de péter à tout moment" confie Michael, propriétaire de trois locaux commerciaux dans la zone du Solis.

"Des agressions, verbales ou physiques, sont régulièrement commises à l'encontre des commerçants mais aussi des clients. Récemment, une personne est carrément entrée dans un magasin avec une batte de base-ball. Faut-il qu'il y ait un mort un jour pour que cela bouge enfin ?" conclut-il.

Certains commerçants affirment avoir d'ailleurs avoir perdu plus de 20% de leur chiffre d'affaires car le spectacle qui s'offre à leurs yeux ainsi que les risques encourus découragent bien sûr les clients.

L'état doit maintenant prendre ses responsabilités

Le problème ne date pas d'hier. Depuis deux ans, la zone du Solis est régulièrement confrontée à cette situation.

Et le maire de Lattes, Cyril Meunier, ne cache pas lui non plus son exaspération.

"Ces groupes ont décidé de narguer les autorités, la préfecture et la mairie, en passant régulièrement d'une zone à une autre" explique t'il.

"Le problème n'est pas réglé, car on ne le règle pas au niveau national. Il y a du racket ou des actes d'intimidations à l'égard des commerçants. C'est à l'état de faire respecter la loi !"

En résumé, même si la police intervient régulièrement pour expulser ces campements illégaux, aucune poursuite ne semble en revanche engagée à l'encontre de ceux qui commettent incivilités et intimidations.

Jusqu'à ce que la situation dégénère définitivement....

Reportage dans la zone commerciale de Solis Copier

Cyril Meunier, maire de Lattes Copier