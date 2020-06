Coincé dans une jante de roue en Corrèze, un chiot a été sauvé par les secours

Sa vie est saine et sauve ! Un chiot a été sauvé par les pompiers et une vétérinaire en Corrèze lundi après s'être coincé dans une jante de roue de 4x4. Il a été désincarcéré par les sauveteurs et se porte bien.