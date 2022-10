Col de Banyuls : une trentaine d'élus de Catalogne nord et sud rassemblés pour demander la réouverture

C'est sans nul doute l'une des images du week-end ! Une trentaine d'élus de Catalogne nord et sud réunis au col de Banyuls ce samedi pour demander la réouverture de ce passage entre la France et l'Espagne. Depuis janvier 2021, cet accès transfrontalier est fermé, obstrué par cinq gros cailloux en travers de la chaussée. Cette semaine, le préfet des Pyrénées-Orientales a annoncé qu'il n'y aurait pas de réouverture d'ici la fin de l'année. L'objectif est selon lui de lutter contre les trafics, l'immigration clandestine, et le terrorisme.

"Les pierres de la honte"

Le rassemblement de ce samedi était à l'appel de l'association "Albères sans frontière". Parmi les élus présents, des maires, des députés, des sénateurs de Catalogne nord et sud, mais aussi conseillers régionaux et départementaux. Tous ont signé une déclaration de principe et de soutien pour demander "la réouverture" et le "maintien de la circulation au col de Banyuls". L'objectif de l'action était de montrer la mobilisation des élus de part et d'autre de la frontière.

"Ce sont les pierres de la honte, affirme Jean-Michel Solé, maire de Banyuls-sur-Mer. Symboliquement, c'est une route où sont passées toutes les personnes persécutées. Cela a toujours été un lieu d'échanges et de partage entre les deux Catalognes. Et maintenant, avec la démocratie en France et en Espagne, voir ce col fermé, c'est tout simplement scandaleux !"

"Pour qu'un Etat puisse fermer une frontière au sein de l'espace Schengen, il faut que cela soit justifié, proportionné, et limité dans le temps. Nous pensons que ces trois conditions ne sont pas réunies."

Au-delà du symbole de ce rassemblement, plusieurs annonces ont été faites, notamment le recours à des voies judiciaires. "Je suis certain que cette fermeture est illégale, assure Pierre Becque, le président de l'association "Albères sans frontière". Le mémoire du recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Montpellier est établi. Nous allons l'approuver en conseil d'administration ce mercredi soir. S'il est accepté, dès jeudi, il sera déposé."

Les élus présents ont tous signé une déclaration de principe et de soutien pour demander la réouverture du col © Radio France - Théo Caubel

Parmi les pistes également évoquées, une possible saisie de la Cour de justice de l'Union européenne. "Pour qu'un Etat puisse fermer une frontière au sein de l'espace Schengen, il faut que cela soit justifié, proportionné, et limité dans le temps, explique l'eurodéputé, Jordi Solé. Nous pensons que ces trois conditions ne sont pas réunies. Il y a donc une attaque au droit de la libre circulation au sein de l'Union européenne." Jordi Solé a également invité le maire de Banyuls à venir lors d'une session du Parlement européen pour dénoncer devant l'hémicycle la fermeture de ce col.

Le retour d'une ancienne ministre de Puigdemont en exil

À noter également la présence lors de ce rassemblement de l'eurodéputé Clara Ponsatí. L'ancienne ministre du gouvernement de Carles Puigdemont a remis les pieds quelques instants en Espagne pour la première fois depuis 5 ans. Elle est en exil depuis l'organisation du référendum pour l'indépendance de la Catalogne en 2017.